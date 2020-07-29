Коронавирус

Газета.RuГазета.RuAP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
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Американские власти снова подозревают Россию в распространении фейков о коронавирусе

Эхо Москвы01:02

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Газета.Ruвчера в 18:13

AP сообщило о распространении фейков о COVID бывшими разведчиками России

РБКвчера в 21:53

Влиятельные СМИ США обвинили Россию в фейках о пандемии

URA.Ruвчера в 21:47

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии

РИА Новостивчера в 21:22

В США рассказали о распространении Россией фейков о коронавирусе в интернете

Lenta.ruвчера в 18:25

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Коммерсантъвчера в 22:23
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Газета.Ru 00:17
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Экономика

Орлов: будем бороться с экспортерами сои, которые занижают цены

В Правительстве региона с тревогой смотрят на то, что ежегодно некоторые компании снижают экспортную цену на сою.
Вести - Амурская область 00:27
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Политика

Украина обратилась к Генсеку ООН из-за парада в Севастополе

Украина обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с проведением Россией морского парада в Севастополе в честь Дня ВМФ, передаёт «Укринформ».
RT на русском 01:22
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Здоровье

На Алтае за сутки выявили 28 случаев коронавируса

Семь детей и 21 взрослый заразились коронавирусом в Республике Алтай за сутки, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 00:33
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Экономика

Жителям России назвали сроки девальвации рубля

Валюта девальвируется до 80-85 руб. за доллар уже в этом году. Есть вероятность, что цифра составит даже 90 рублей, добавил специалист.
Evo-rus.com вчера в 02:48
37
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Политика

В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
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Единоборства

В UFC подтвердили дату поединка Хабиба и Гэтжи

UFC официально подтвердила дату титульного поединка между лучшим легковесом из России Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.
ProstoProSport 00:03
Происшествия

Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже двух миллиардов рублей

Бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов обвинен в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 14:27
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Гаджеты

Первое живое фото Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

Источники опубликовали первое живое фото смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2, который оснащен сгибающимся экраном.
iXBT.com вчера в 23:42
Хоккей

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в товарищеском матче

Газета.Ru вчера в 23:05
Авто

В сети появились первые изображения обновленного Peugeot 3008

Дебютные изображения интерьера и экстерьера новой модели во вторник, 28 июля, появились в интернете.
CarsWeek.ru вчера в 16:41
Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
293
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
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Происшествия

По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов

Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv вчера в 00:36
31
Общество

В Петербурге два ЕГЭ на 200 баллов сдали 44 человека

В Санкт-Петерербурге, по последним данным, сразу 2 ЕГЭ на 100 баллов дали 44 человека.
Мойка78 вчера в 22:11
10
Интернет

«Яндекс» самовольно установил пользователям неудаляемый «Телемост»

Негатив простых пользователей понятен — мало кому хочется иметь перед глазами лишнее напоминание того, что современные приложения давно перестали быть полностью подконтрольны владельцу компьютера.
Популярная механика 00:03
56
Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета вчера в 17:52
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
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Происшествия

Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия вчера в 17:51
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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