AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
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С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.В источнике
До сих пор ни одна из конспирологических теорий AP и NYT не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни. Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб.
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