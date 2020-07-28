AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.