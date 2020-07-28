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Газета.Ru
Газета.Ru

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.В источнике
Константин Косачевроссийский дипломат
До сих пор ни одна из конспирологических теорий AP и NYT не выдержала экспертной проверки и не нашла подтверждений в реальной жизни. Либо журналисты этих изданий упражняются в изобретательности новых теорий заговора в надежде на поощрение начальства, либо это очередной вброс американских спецслужб.
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Эхо Москвы

Американские СМИ продолжают обвинять Москву в стремлении повлиять на ход президентской кампании в США

Эхо Москвы07:08
Газета.Ru

В СФ назвали бредом заявления о распространении Россией фейков о COVID-19

Газета.Ru04:32
Коммерсантъ

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Коммерсантъ22:23
Lenta.ru

Совфед прокомментировал данные о связи разведки России с фейками о коронавирусе

Lenta.ru03:51
Инфорос

В двух СМИ в США вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии

Инфорос02:28
РИА Новости

Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России

РИА Новости06:24
РБК

AP сообщило о распространении фейков о COVID разведчиками из России

РБК21:53

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России

«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал Песков.
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом в России
URA.Ru06:04
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Новейший российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ

Речь идёт об истребителе-перехватчике нового поколения МиГ-41, который помимо своей невероятно большой скорости, сможет также подниматься и на практически запредельную высоту – 30 километров над уровнем земли, что делает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Avia.pro06:35
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В Краснодарском крае перевернулся катер с десятью пассажирами

Анапа, Краснодарский край, 29 июля 2020, 14:19 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после опрокидывания катера в городе Анапа Краснодарского края, сообщили 29 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
REGNUM07:19

Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией

Необходимо чаще мыть руки с мылом, купаться только на оборудованных пляжах и следить за качеством потребляемой воды, овощей, фруктов, сообщает у себя на официальном сайте Роспотребнадзор.
ГТРК Чувашия06:32
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Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили

Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия02:30
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