Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп утвердил расширенную военную миссию для обеспечения безопасности нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии, сообщило агентство AP
 со ссылкой на источники.
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