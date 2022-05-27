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AP: Запад задумался об отмене санкций против бизнесменов РФ в обмен на помощь Украине

Запад обсуждает предоставление российским бизнесменам возможности «откупиться от санкций», направив деньги на восстановление Украины, сообщает AP
 cо ссылкой на источники.
Коммерсантъ
Как сообщает агентство, инициативу выдвинула заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи представителей стран — членов «Большой семёрки» (G7) на прошлой неделе.
News.ru
Евросоюз, США, Британия и другие государства начали вводить санкции против России, в том числе бизнесменов, из-за военной операции на Украине.
РБК
Всего персональные санкции по Украине введены против 900 физлиц.
РИА Новости

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