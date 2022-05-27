Как сообщает агентство, инициативу выдвинула заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи представителей стран — членов «Большой семёрки» (G7) на прошлой неделе.
Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости рассказал о предложении властей передать России украинские военные базы, находящиеся на территории региона.