Политика
РИА НовостиAP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
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По данным Associated Press, отдельное совещание было посвящено этому 7 мая, то есть почти за три недели до официального вступления Зеленского на пост главы государства.Известия19:29
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