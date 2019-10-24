Политика

РИА НовостиРИА НовостиAP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
По данным Associated Press
, отдельное совещание было посвящено этому 7 мая, то есть почти за три недели до официального вступления Зеленского на пост главы государства.
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