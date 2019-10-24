с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Происшествия В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.

Экономика Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business и заняла 28 место. Улучшилась не только позиция, но и итоговый балл — 78,2 из 100.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Происшествия В Тюменской области зафиксировали три случая «гаффской болезни» Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь".

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Космос Роскосмос по просьбе НАСА перенес запуск «Прогресса» к МКС на 1 декабря В начале октября официальный представитель НАСА сообщил РИА Новости, что американская сторона попросила Роскосмос перенести запуск на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намечающейся на 6 декабря.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф» Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

Происшествия Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.

Политика В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.

Футбол Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.

Шоу-бизнес Наталья Краско после развода чувствует себя использованной Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.

Общество «Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» попробуют набрать первые очки в Лиге Европы Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Экономика Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.