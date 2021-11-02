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AP: двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном Судане

Двое россиян погибли при крушении грузового самолета в Южном Судане, передает
 агентство AP.
Радио Sputnik
По данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Джубы.
Фонтанка.Ру
По информации агентства, среди людей на борту было двое россиян, остальные - граждане Южного Судана.
ТК Звезда
Воздушное судно перевозило различный груз, в том числе топливо, сообщает AP.
Вечерняя Москва

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При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян
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