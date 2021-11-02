ТАССAP: двое россиян погибли при крушении Ан-26 в Южном СуданеДвое россиян погибли при крушении грузового самолета в Южном Судане, передает агентство AP.Радио SputnikПо данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Джубы.Фонтанка.РуПо информации агентства, среди людей на борту было двое россиян, остальные - граждане Южного Судана.ТК ЗвездаВоздушное судно перевозило различный груз, в том числе топливо, сообщает AP.Вечерняя МоскваЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruТерритория новостейГазета.RuПервое Студенческое агентствоФАНЦентральная Служба НовостейНародные новостиИзвестияРЕН ТВRT на русскомЦарьградУтроNewsНовый ДеньРоссийская газетаВесьмаРусская ПланетаРосбалтПодробнее о событииПри крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиянВзгляд.ру08:29Россияне погибли при крушении Ан-26 в Южном СуданеМосковский Комсомолец08:05Пять человек, включая двух россиян, погибли при крушении грузового Ан-26 в Южном СуданеРИА Новости07:57AP: среди погибших при крушении Ан-26 в столице Южного Судана были двое россиянLenta.ru08:13Посольство РФ выясняет обстоятельства крушения Ан-26 в Южном СуданеИзвестия08:26Посольство РФ выясняет причины крушения Ан-26 с россиянами в СуданеРЕН ТВ08:49Хронология катастроф самолетов Ан-26ТАСС08:44Показать ещёОценить242Поделиться