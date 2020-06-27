Происшествия
ТАССAP: на Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Целью операции военных на леднике Колони является обнаружение останков всех погибших в результате произошедшей 22 ноября 1952 года катастрофы летевшего из Вашингтона на Аляску военного самолета C-124 Globemaster, на борту которого в момент трагедии находились 41 пассажир и 11 членов экипажа.
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Происшествия
В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина
Грудин родился в 1969 г. Со дня создания возглавляо группу «Пионер», которую основал совместно со своими партнёрами в 2001 г. Указом мэра Москвы в августе 2012 г. был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».
Ведомости 04:43
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Экономика
Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты
Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество
Кабмин одобрил выделение Минфину средств для выплат на детей до 16 лет
Правительство России одобрило выделение средств Минфину РФ для выплаты по 10 тысяч рублей гражданам страны на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет.
Аргументы и Факты 03:16
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
Южный Федеральный 03:36
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
РИА Новости вчера в 23:21
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Общество
Ростуризм опубликовал список стран с ограничением на въезд
Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Российское издание пожаловалось на угрозы от Ксении Собчак
Территория новостей 01:40
Футбол
Футболистом ЦСКА и сборной России заинтересовались в Германии
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги.
Lenta.ru 04:50
Технологии
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу
Информация об учащихся онлайн-школы Skyeng выставлена на продажу Данные 5 млн учащихся и сотрудников онлайн-школы английского языка Skyeng выставлены на продажу в интернете за 40 тыс. руб. В самой компании факт утечки не подтверждают.
Коммерсантъ вчера в 18:49
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни24 00:49
Общество
Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43
Политика
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт вчера в 16:59
Политика
В Крыму назвали заявления Киева об угрозе вторжения провокацией
В Крыму прокомментировали заявление Киева по поводу «угрозы вторжения» и назвали его провокацией.
Дни24 04:52
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 25 июня в 16:21