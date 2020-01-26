Политика

РИА НовостиРИА НовостиAP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
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