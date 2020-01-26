Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Политика Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.

Политика ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

Биатлон Куклина пропустит масс-старт в Поклюке Российская биатлонистка Лариса Куклина не примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира в Поклюке.

Происшествия В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Политика Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Гаджеты Обнаружен неудаляемый Android-вирус Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.

Происшествия Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.

Общество Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).

Финансы Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.