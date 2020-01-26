Политика

РИА НовостиРИА НовостиAP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
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AP опубликовало запись беседы Трампа о войне России и Украины

Газета.Ru06:00

Трамп порассуждал о сроках противостояния Украины и России

Lenta.ru05:23

СМИ опубликовали запись разговора Трампа о противостоянии Москвы и Киева

РБК00:55

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

РИА Новости02:15

AP: Трамп в 2018 году заявил о зависимости Украины от помощи США

ТАСС02:03

Associated Press опубликовало видео, которое может повлиять на процесс импичмента Дональда Трампа

Эхо Москвы02:34

Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Известиявчера в 22:27
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известия вчера в 19:52
Политика

В Кремле прокомментировали отставку Суркова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова.
Московский Комсомолец вчера в 03:47
Музыка

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Спорт

Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 07:30
Политика

Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
REGNUM 07:13
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Здоровье

В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку

Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Lenta.ru 06:29
Общество

В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Здоровье

В аэропорту Борисполь начнут проверять температуру у прибывающих из Китая пассажиров

Минздрав Украины начиная с 26 января обеспечит проверку температуры тела для всех пассажиров, которые прилетают в Борисполь прямыми рейсами из Китая.
Украина.ру 02:08
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.
Вести.Ru 04:10
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Футбол

«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Бэйла

Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express. Бэйл выступал за «Тоттенхэм» до перехода в «Реал» (2007—2013).
Чемпионат 04:11
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с её супругом

REGNUM 07:14
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае

Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Журналистская правда 06:17
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 24 января в 06:56
Здоровье

Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией

«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
URA.Ru вчера в 16:45
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
РИА Новости 07:08
Хоккей

Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча всех звёзд

Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 02:23
Шоу-бизнес

Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду

Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.
Woman.ru 06:29
Общество

Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно

Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Амур.инфо 05:34
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

Российская газета 07:31
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Гаджеты

WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю

Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Российская газета 24 января в 03:39
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
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