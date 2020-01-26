Политика
РИА НовостиAP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Читать в источнике
Оценить716
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Политика
В Кремле прокомментировали отставку Суркова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова.
Музыка
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Здоровье
Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Здоровье
В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку
Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Общество
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Здоровье
В аэропорту Борисполь начнут проверять температуру у прибывающих из Китая пассажиров
Минздрав Украины начиная с 26 января обеспечит проверку температуры тела для всех пассажиров, которые прилетают в Борисполь прямыми рейсами из Китая.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35
Турецкие спасатели обнаружили 35 тел погибших при землетрясении в восточной провинции Элязыг в пятницу.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Футбол
«Тоттенхэм» ведёт переговоры о трансфере Бэйла
Клубы уже начали переговоры, сообщает Daily Express. Бэйл выступал за «Тоттенхэм» до перехода в «Реал» (2007—2013).
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае
Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Здоровье
Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией
«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
Хоккей
Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча всех звёзд
Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Тихоня Рэгланд: почему британцы уверены, что мама Меган Маркл склонила Сассексов к переезду
Многие были уверены, что после переезда в Великобританию герцогиня Сассекская перевезет свою мать к себе, однако Дория отвергла эту возможность и осталась дома, в Америке.
Общество
Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.