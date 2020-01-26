Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Политика В Кремле прокомментировали отставку Суркова Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова.

Общество В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

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Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.

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Здоровье Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией «По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.

Происшествия В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.