Политика

РИА НовостиРИА НовостиAP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Американские СМИ считают их связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
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с чего всё началось
Associated Press опубликовало
 на своем YouTube-канале видеозапись, которая, по данным агентства, была сделана во время ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РБК00:55

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Associated Press опубликовало видео, которое может повлиять на процесс импичмента Дональда Трампа

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Газета.Ruвчера в 18:34
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