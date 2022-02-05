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AP отметило рост недоверия к заявлениям властей США о разведданных

Associated Press опубликовало материал, в котором указывается, что за последние годы доверие журналистов к заявлениям Вашингтона относительно разведывательной и военной сфер снизилось.
Взгляд.ру
Среди прочего агентство упомянуло тот факт, что Вашингтон предложил верить на слово утверждениям о якобы подготовке Россией сфабрикованного видео по Украине.
Евразия Daily
"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке", - резюмировали в агентстве.
Газета.Ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации, а постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
РИА Новости

Подробнее о событии

Associated Press сообщило о росте недоверия к заявлениям властей США из-за лжи и ошибок
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