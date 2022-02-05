"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке", - резюмировали в агентстве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредом заявления США о том, что Россия якобы готовит видеопровокации, а постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала гипотетического вооруженного конфликта на Украине.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идёт распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.
Королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем.
В случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины, потери украинских военных могут составить от 5 тыс. до 25 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников США.