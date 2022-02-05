"Отсутствие прозрачности напрягло и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, из-за случаев лжи, обмана и ошибок во всем - от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке", - резюмировали в агентстве.