AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБК 2 8

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.