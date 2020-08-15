Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.В источнике
С чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
Царьград09:25
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Опубликовано видео с предполагаемым моментом гибели протестующего в Минске

Коммерсантъ11:44
Московский Комсомолец

Опубликован снимок в поддержку версии гибели Тарайковского от выстрела

Московский Комсомолец09:08
РИА Новости

AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РИА Новости09:51
Lenta.ru

Появилось фото предполагаемого убийства силовиками протестующего в Минске

Lenta.ru09:16
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБК10:20
Комсомольская правда

Опубликовано фото, на котором, предположительно, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского в Минске

Комсомольская правда09:04
РЕН ТВ

Обнародовано фото гибели протестующего в Минске

РЕН ТВ08:57

Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
574