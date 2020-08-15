AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.В источнике
С чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
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Опубликовано еще одно видео с предполагаемым моментом гибели протестующего в Минске
Коммерсантъвчера в 16:36
AP опубликовало второе видео с моментом гибели протестующего Александра Тарайковского
Комсомольская правдавчера в 15:30
Опубликован снимок в поддержку версии гибели Тарайковского от выстрела
Московский Комсомолецвчера в 09:08