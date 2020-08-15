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РБК
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.В источнике
С чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
Царьградвчера в 09:25
Подробнее о событии
Lenta.ru

Момент предполагаемого убийства белоруса силовиками показали на видео

Lenta.ruвчера в 11:46
Коммерсантъ

Опубликовано еще одно видео с предполагаемым моментом гибели протестующего в Минске

Коммерсантъвчера в 16:36
Комсомольская правда

AP опубликовало второе видео с моментом гибели протестующего Александра Тарайковского

Комсомольская правдавчера в 15:30
Газета.Ru

AP поделилось новым видео с моментом убийства протестующего в Минске

Газета.Ruвчера в 15:40
РБК

AP показало видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБКвчера в 16:33
РИА Новости

AP показало кадры предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РИА Новостивчера в 09:51
Московский Комсомолец

Опубликован снимок в поддержку версии гибели Тарайковского от выстрела

Московский Комсомолецвчера в 09:08

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»
РИА Новостивчера в 15:41

Бюллетени сожжены. Штаб Тихановской выступил против пересчета голосов

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не намерен соглашаться на предложение пересчета голосов или второго тура выборов, заявила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина 15 августа в эфире «Эхо Москвы».
ИА Красная Веснавчера в 13:21
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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Эксперт Юшков объяснил тактику Китая по забору газа из «Силы Сибири»

Китайская активность на энергетическом рынке заставила множество специалистов начать говорить о невостребованности проекта России и Китая под названием «Сила Сибири», который был запущен в конце предыдущего года.
ToDay News Ufaвчера в 10:18
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ruвчера в 02:57
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
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