Происшествия

РБКРБКAP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.
Читать в источнике
Комментировать745
с чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
Царьград09:25

Подробнее о событии

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБК10:20

Момент предполагаемого убийства белоруса силовиками показали на видео

Lenta.ru11:46

Опубликовано видео с предполагаемым моментом гибели протестующего в Минске

Коммерсантъ11:44

Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РИА Новости12:46

AP поделилось кадрами с моментом гибели участника протестов в Минске

Газета.Ru09:17

Опубликован снимок в поддержку версии гибели Тарайковского от выстрела

Московский Комсомолец09:08

Опубликовано фото, на котором, предположительно, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского в Минске

Комсомольская правда09:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество

Меган Маркл появилась на публике после выхода скандальной биографии

Woman.ru 05:06
1
Гаджеты

Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Стандартный Mate 40 будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с загнутым на боковые кромки дисплеем и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 4300 мАч и основной камерой с модулями на 50, 20 и 8 Мп.
Megaobzor.com 12:57
1
Политика

Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность

Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 12:53
1,7K
Происшествия

Опубликовано видео с моментом гибели протестующего в Минске

НТВ 13:25
322
Общество

В РФ семьи с детьми начали получать новое пособие в 12 200 рублей

Новое пособие в 12,2 тысячи рублей получат в РФ семьи с детьми, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:20
Авто

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra нового поколения дебютировал в марте, теперь у модели появилась версией N Line с более мощным мотором и агрессивным экстерьером.
Тарантас Ньюс вчера в 01:57
6
Политика

Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране

Министерство обороны Белоруссии выступило с опровержением информации о присутствии в стране наемников из Сербии.
Газета.Ru 13:16
50
Происшествия

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

РИА Новости 14:10
190
Музыка

Новый клип Little Big разочаровал фанатов

Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы.
РИА Новости 02:21
182
Политика

Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану

Накануне большинство членов СБ ООН отказались принять резолюцию США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Российская газета 04:12
254
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Испании», Квят стал 12-м

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 12-м. Старт гонки запланирован на завтра, 16 августа.
Sport.ru 10:30
Политика

Зеленский назвал неприемлемым решение Минска выдать задержанных России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение властей Белоруссии о передаче РФ 32 задержанных россиян.
НТВ 03:45
1K
Хоккей

Основной вратарь «Бостон Брюинз» отказался от участия в плей-офф НХЛ

Вратарь команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Туукка Раск отказался от участия в Кубке Стэнли.
РБК спорт 13:00
Политика

Задержанные танкеры с бензином для Венесуэлы доставлены в США

Дональд Трамп подтвердил то, что задержанные танкеры, которые отправляли бензин в Венесуэлу из Ирана, находятся в Соединенных Штатах Америки.
ToDay News Ufa 14:10
167
Шоу-бизнес

«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой

На опубликованном Успенской видео было показано, как Любовь Залмановна обнимается с мальчиком так, как будто бы ей недавно передали в руки ребёнка, перешедшего под её опеку.
Bimru.ru вчера в 05:14
62
Футбол

ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голу Шкурина

Российская газета 13:09
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз

Церемония прошла в Гагаринском ЗАГСе Москвы. Теперь официально: Светлана Бондарчук больше не невеста, а законная жена.
Wday.ru 14:05
7
Общество

Россиянина Важенкова освободили из-под стражи в Минске

Сотрудник «Открытой России» Артем Важенков, задержанный в Белоруссии во время акций протеста, освобожден из-под стражи, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 13:38
2
Политика

Бойцы ОМОНа зашли в здание государственной телекомпании в Минске

РБК 13:37
Политика

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости 08:53
1,6K
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Lenta.ru 12:18
6
Общество

У здания посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности

Цепочка солидарности с протестующими в Минске протянулась в Москве от здания посольства Белоруссии почти до станции "Китай-город", сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:35
26
Шоу-бизнес

Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве

В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
Татар-информ вчера в 15:18
1K
Общество

Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК 00:20
73
Футбол

Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Противостояние «Барселоны» и «Баварии» вызывало, пожалуй, наибольший интерес у болельщиков, ведь обе команды по умолчанию каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов.
RT на русском вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Александр Васильев объяснил, как Арзамасова завоевала Авербуха

По мнению ведущего программы «Модный приговор», Арзамасовой следует использовать свои данные, чтобы еще больше подчеркнуть женственность.
Невские Новости 10:28
3
Политика

Лукашенко высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о забастовках на предприятиях в стране.
ФАН 13:02
12
Происшествия

Росгвардия не применяла газ против защитников Куштау

Росгвардейцы не применяли газ, действуя на горе Куштау, где собрались протестующие против разработки шихана.
ПроТуймазы 11:27
Происшествия

Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое

Судно Wakashio, севшее на мель у юго-восточной оконечности Маврикия 25 июля, раскололось фактически пополам в середине дня в субботу.
ТАСС 13:22
Происшествия

Тело пропавшей в Абхазии петербургской туристки нашли в реке

Абхазские спасатели на четвертые сутки поисков обнаружили тело 22-летней петербургской туристки, которая после ДТП упала в реку Бзыбь у озера Рица, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МЧС.
МР7.ру 13:56
18
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
Главное