Происшествия
РБКAP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.
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с чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.Царьград09:25
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп
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Судно Wakashio, севшее на мель у юго-восточной оконечности Маврикия 25 июля, раскололось фактически пополам в середине дня в субботу.
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МР7.ру 13:56