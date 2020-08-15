с чего всё началось

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

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Происшествия Росгвардия не применяла газ против защитников Куштау Росгвардейцы не применяли газ, действуя на горе Куштау, где собрались протестующие против разработки шихана.

Происшествия Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое Судно Wakashio, севшее на мель у юго-восточной оконечности Маврикия 25 июля, раскололось фактически пополам в середине дня в субботу.