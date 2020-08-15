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РБК
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.В источнике
С чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
Царьград09:25
Подробнее о событии
РЕН ТВ

AP опубликовало новое видео гибели митингующего в Минске 18+

РЕН ТВ15:41
Газета.Ru

AP поделилось новым видео с моментом убийства протестующего в Минске

Газета.Ru15:40
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБК10:20
РИА Новости

Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РИА Новости12:46
Lenta.ru

Момент предполагаемого убийства белоруса силовиками показали на видео

Lenta.ru11:46
Коммерсантъ

Опубликовано видео с предполагаемым моментом гибели протестующего в Минске

Коммерсантъ11:44
Комсомольская правда

AP опубликовало второе видео с моментом гибели протестующего Александра Тарайковского

Комсомольская правда15:30

Фанаты ЦСКА поддержали протесты в Белоруссии на матче с «Тамбовом»

Болельщики московского клуба по ходу встречи решили поддержать протесты в Белоруссии и скандировали лозунг «Жыве Беларусь», который ассоциируется с акциями против результатов последних выборов президента страны.
Фанаты ЦСКА поддержали протесты в Белоруссии на матче с «Тамбовом»
Sport24.ru12:25

У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Эти простые суперпродукты помогут снизить сахар в крови

Ученые разгадали, почему женщины чаще мужчин побеждают рак Дело в том, что различная жирная рыба (например, скумбрия, селедка) обогащена витамином D, который помогает сформировать защитный барьер кожным покровам, глазам и нервной системе, а именно они значительно повреждаются из-за высокого уровня сахара в крови, сообщают британские эндокринологи.
Московский Комсомолец10:26

Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ruвчера в 06:00
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