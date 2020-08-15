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РБК
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.В источнике
С чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
Царьградвчера в 09:25
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Появилось еще одно видео с места гибели демонстранта в Минске

Телеканал 360°17:17
Коммерсантъ

Опубликовано еще одно видео с предполагаемым моментом гибели протестующего в Минске

Коммерсантъвчера в 16:36
РИА Новости

Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РИА Новостивчера в 12:46
Комсомольская правда

AP опубликовало второе видео с моментом гибели протестующего Александра Тарайковского

Комсомольская правдавчера в 15:30
Газета.Ru

AP поделилось новым видео с моментом убийства протестующего в Минске

Газета.Ruвчера в 15:40
РБК

AP показало видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБКвчера в 16:33
Lenta.ru

Момент предполагаемого убийства белоруса силовиками показали на видео

Lenta.ruвчера в 11:46

Турецкий «аналог» российского ЗРК «Панцирь-С1» впервые замечен в Ливии

На днях в районе основной опорной точки турецких военных формирований в Ливии средства наблюдения впервые заметили зенитную самоходную установку Korkut, неоднократно называемую в Турции «аналогом» российского ЗРПК «Панцирь-С1».
Территория новостейвчера в 04:51
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Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
Life.ruвчера в 15:00
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
1,4K

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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