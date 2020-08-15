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РБК
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.В источнике
С чего всё началось
Информагентство Associated Press обнародовало снимок
, на котором запечатлён предполагаемый выстрел со стороны белорусских силовиков в первую жертву погромов республики, Александра Тарайковского.
Царьград09:25
Подробнее о событии
РБК

AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РБК10:20
Коммерсантъ

AP опубликовало фото с погибшим во время протестов в Минске

Коммерсантъ09:53
Комсомольская правда

Опубликовано фото, на котором, предположительно, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского в Минске

Комсомольская правда09:04
Lenta.ru

Появилось фото предполагаемого убийства силовиками протестующего в Минске

Lenta.ru09:16
Московский Комсомолец

Опубликован снимок в поддержку версии гибели Тарайковского от выстрела

Московский Комсомолец09:08
РИА Новости

Появилось фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

РИА Новости09:51
Газета.Ru

AP поделилось кадрами с моментом гибели участника протестов в Минске

Газета.Ru09:17

Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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Госсекретарь США заявил, что выборы в Белоруссии были нечестными

Выборы президента Белоруссии не были честными, заявил госсекретарь США Майк Помпео 15 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает белорусское издательство «Наша Нiва».
ИА Красная Весна09:41
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Китай передал сербским инженерным войскам технику

В рамках сотрудничества Китайская Народная Республика инвестировала в Сербию средства для покупки инженерных машин, дополнительно передав 40 единиц военной техники, которые включают в себя бульдозеры, автогрейдеры, катки, грузовики и спецтехнику (скорую помощь и пожарные машины).
ИА Красная Весна12 августа в 14:56
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