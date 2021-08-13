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AP: талибы захватили столицу южной афганской провинции Забуль

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили столицу провинции Афганистана Логар город Пули Алам.
Национальная служба новостей
Отмечается, что талибы находятся уже в 50 километрах от Кабула.
Национальная служба новостей
В настоящий момент бои идут в 32-х из 34 провинций страны.
Интерфакс
На фоне вывода из Афганистана к сентябрю американских войск, талибы уже захватили две трети территории страны.
Эхо Москвы

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