ТАССAP: талибы захватили столицу южной афганской провинции ЗабульБоевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили столицу провинции Афганистана Логар город Пули Алам.Национальная служба новостейОтмечается, что талибы находятся уже в 50 километрах от Кабула.Национальная служба новостейВ настоящий момент бои идут в 32-х из 34 провинций страны.ИнтерфаксНа фоне вывода из Афганистана к сентябрю американских войск, талибы уже захватили две трети территории страны.Эхо МосквыТВ ЦентрТВ ЦентрРЕН ТВРБКSmotrim.ruДума ТВГородовойНТВФАНПолитическая ЭкспертизаREGNUMНевские НовостиНародные новостиРБКГазета.RuDiscover24Военное обозрениеРосбалтПолитРоссияВоенное делоИА Красная ВеснаТК ЗвездаРидусГЛАС.RUИзвестияВечерняя МоскваiReactorНовостной фронтТелеканал RTVIПодробнее о событииТалибы заявили о захвате аэропорта в городе Таринкот афганской провинции УрузганРИА Новостивчера в 09:26Талибы* осадили столицу провинции Пактика в АфганистанеREGNUMвчера в 10:22«Талибан» взял под свой контроль Пули-Алам, столицу близкой к Кабулу провинции ЛогарLenta.ruвчера в 08:20AP: талибы захватили столицу южной афганской провинции ЗабульТАССвчера в 06:16Запрещенное в России движение «Талибан» запретило прививки от ковида в одной из захваченных ими афганских провинцийЭхо Москвывчера в 13:06В Афганистане исламисты захватили столицу провинции Логар — AFPИА Красная Веснавчера в 09:31Административные центры еще двух афганских провинций захвачены талибамиДеловое.ТВ11 августа в 05:41Показать ещёОценить158Поделиться