Политика
РБКAP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной.
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Связанные с Трампом американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Московский Комсомолецвчера в 22:36
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:21, Вашингтон
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
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