Политика

РБКРБКAP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной.
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Главные новости к утру 7 октября

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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СМИ узнали детали попытки США сменить руководство «Нафтогаза»

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Московский Комсомолецвчера в 22:36

AP: сторонники Трампа стремились к смене руководства «Нафтогаза»

ТАССвчера в 22:11
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