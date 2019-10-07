Политика
РБКAP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной.
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с чего всё началось
Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники.Ведомости01:43
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Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
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Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
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Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
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ТВ Центр 03:23
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Космос
Прощай, Солнце: назван срок гибели человечества
Перспектива гибели всего живого заставила ученых искать места для переселения человечества.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Игры
Полное прохождение Marvel’s Avengers займет более 30 часов
На прохождение основного сюжета уйдет 10-12 часов.
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Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
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Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»
Кривонис отметила, что много нарушений прокурорами выявляется в области организации питания детей.
ТАСС 04:51
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
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Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
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Газета.Ru 02:11
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Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
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В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
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РИА Новости 02:11
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Флагманский кроссовер Chery Exeed VX показали в Сети
Новый кроссовер Exeed VX станет флагманом премиального суббренда Chery: трехрядный салон, мощный турбированный мотор, богатое оснащение.
Новые автомобили вчера в 22:46