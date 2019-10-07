Политика

РБКРБКAP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной.
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает
 Associated Press со ссылкой на источники.
Ведомости01:43

Подробнее о событии

СМИ: Группа бизнесменов из США пыталась сместить руководство «Нафтогаза»

RT на русском00:15

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:57

СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство «Нафтогаза»

РИА Новостивчера в 23:09

СМИ узнали детали попытки США сменить руководство «Нафтогаза»

Известиявчера в 23:26

Главные новости к утру 7 октября

Коммерсантъ00:00

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 октября

Интерфакс00:55

AP: сторонники Трампа стремились к смене руководства «Нафтогаза»

ТАССвчера в 22:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика

На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
RT на русском 05:47
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Происшествия

Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года

Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
RT на русском 04:47
Общество

Екатеринбург стал лидером в российском рейтинге любви к проституткам

66.ru 01:57
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Происшествия

Подросток изнасиловал 6-летнюю девочку в Ленобласти

Накануне, в воскресенье, 6 октября, в полицию поступило обращение гражданки, проживающей в городе Тихвине, о том, что в отношении ее внучки 6 лет было совершено сексуальное насилие.
iReactor 04:30
Происшествия

Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия

Отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года.
Телеканал 360° 04:38
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва вчера в 11:40
Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Политика

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
ТВ Центр 03:23
Футбол

«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS

Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Космос

Прощай, Солнце: назван срок гибели человечества

Перспектива гибели всего живого заставила ученых искать места для переселения человечества.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

ТАСС вчера в 11:47
Здоровье

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Шоу-бизнес

Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог

Блокнот.ру вчера в 19:59
Игры

Полное прохождение Marvel’s Avengers займет более 30 часов

На прохождение основного сюжета уйдет 10-12 часов.
Cyber.sports.ru 03:50
Фигурное катание

На турнире в Японии Трусова опередила Загитову

МонаВиста 05 октября в 08:49
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Спорт

Хоккеист Овечкин пожелал Путину подольше занимать президентский пост

URA.Ru 03:21
Происшествия

Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»

Кривонис отметила, что много нарушений прокурорами выявляется в области организации питания детей.
ТАСС 04:51
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева исчезла после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Общество

Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло

На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Авто

Флагманский кроссовер Chery Exeed VX показали в Сети

Новый кроссовер Exeed VX станет флагманом премиального суббренда Chery: трехрядный салон, мощный турбированный мотор, богатое оснащение.
Новые автомобили вчера в 22:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное