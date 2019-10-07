с чего всё началось

Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной.

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