Политика
РБКAP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Группа американских предпринимателей, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской нефтяной компании «Нафтогаз», сообщает Associated Press со ссылкой на источники.Ведомости01:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Как считают специалисты, стоимость полиса ОСАГО в 2020 году во многих небольших городах России с невысоким уровнем жизни может увеличиться на 80-100 процентов.
Живая Кубань 03:34
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 05 октября в 07:11
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus
В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
ТВ Центр 03:23
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика
В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
Московский Комсомолец 05 октября в 05:59
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии
Чемпионат вчера в 12:55
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Известия 04 октября в 21:54
Политика
Глава Нацполиции Украины поддерживает легализацию проституции в стране
Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что он поддержал бы инициативу по легализации проституции в стране.
RT на русском 03:33
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком
72-летний британский музыкант Элтон Джон впервые рассказал о том, как боролся с раком простаты, о котором узнал два года назад.
РЕН ТВ 05 октября в 13:07
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла до 665,4 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2019 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,6% и достигла 665,4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка.
ТАСС 03:19
Армия и оружие
ВСУ признали гибель одного боевика
REGNUM 03:06
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва 05 октября в 01:56
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Авто
Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке
iReactor 05 октября в 11:49
Кино
Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал заявление Мартина Скорсезе
Знаменитый голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон прокомментировал заявление режиссера Мартина Скорсезе по поводу экранизаций комиксов Marvel, которые голливудский мэтр не считает кинофильмами.
Kinonews.ru вчера в 04:35
Музыка
В Петербурге сорвали концерт ДДТ
Газета.Ru 03:56