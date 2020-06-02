с чего всё началось

В начале эпидемии коронавируса сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с трудностями при получении данных о заболевании от Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутренние документы организации, электронные сообщения и интервью, которые есть у агентства.

AP узнало о проблемах ВОЗ с получением данных о COVID-19 от Китая

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