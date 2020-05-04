Коронавирус

РБКРБКAP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.
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с чего всё началось
Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press
 со ссылкой на данные разведки США.
Известиявчера в 19:04

Подробнее о событии

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

РБКвчера в 21:02

AP: Китай скрывал данные о коронавирусе для накопления лекарств

РИА Новостивчера в 18:14

AP: в США считают, что Китай скрыл данные о вирусе, чтобы нарастить запасы средств защиты

ТАССвчера в 19:02

СМИ: власти КНР скрывали опасность коронавируса, запасаясь медикаментами

Московский Комсомолецвчера в 18:49

Найдена причина сокрытия данных о коронавирусе в Китае

Lenta.ruвчера в 18:16

В США назвали причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

Известиявчера в 19:04

США нашли причину сокрытия данных о коронавирусе Китаем

Комсомольская правдавчера в 17:29
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Технологии

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.
Lenta.ru вчера в 16:49
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Общество

Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Здоровье

Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
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Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
7
Общество

Еще 17 случаев коронавируса подтвердились в Якутии

Зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, восемь пациентов выздоровели.
EastRussia 01 мая в 06:53
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Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
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Авто

УАЗ рассказал о малоизвестном тягаче

Сообщество «Наш автопром» представило фото седельного тягача УАЗ-456, который был сконструирован на Ульяновской автомобильной фабрике в 1959 году.
SpeedMe вчера в 12:10
Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:48
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Политика

Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.
RT на русском вчера в 18:00
Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,4K
Общество

80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области

Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Армия и оружие

Лукашенко заявил о более сдержанной реакции Минска на учения НАТО

Минск, 3 мая 2020, 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.
REGNUM вчера в 07:38
Общество

В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса

С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург 01 мая в 03:43
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Кино

Студия Paramount Pictures готовит новый фильм франшизы «Бросок кобры»

Inc-news.ru вчера в 15:42
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Шоу-бизнес

Поклонники обеспокоены состоянием 82-летнего Андрея Кончаловского

Актуальные Новости 01:03
3
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
254
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Здоровье

Главврач российской больницы рассказал об агрессивности коронавируса

При заражении коронавирусом ухудшение состояния пациента может произойти внезапно и радикально, об этом в эфире НТВ сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
РИА Новости вчера в 17:38
33
Общество

В России сняли запрет на вывоз медицинских масок

Правительство России отменило временный запрет на вывоз отдельных видов медизделий, в том числе и медицинских масок, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Rambler News Service вчера в 04:51
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Происшествия

61 пациент с коронавирусом выявлен за сутки в Новосибирской области

По информации властей, на территории региона подтверждён ещё 61 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Вести Новосибирск 00:01
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Гаджеты

Три серии смартфонов HONOR 9 поступили в продажу 4 мая

В России начинаются продаже серии смартфонов HONOR 9 Модели HONOR 9C, HONOR 9A и HONOR 9S поступят в продажу 4 мая.
SM News вчера в 23:42
Политика

Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Общество

Семь населенных пунктов Нижегородской области закрыты на карантин

В семи населенных пунктах Нижегородской области, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, введен карантин.
Ридус 02 мая в 15:33
707
Общество

Эксперт предупредил о мошенниках из «службы безопасности» банка

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и просят назвать номера карт, коды или попросить ввести их на определенных сайтах.
Российская газета вчера в 22:40
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Экономика

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников

Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01 мая в 02:18
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