с чего всё началось

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

Технологии Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times. 25

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Политика Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ". 671

Авто УАЗ рассказал о малоизвестном тягаче Сообщество «Наш автопром» представило фото седельного тягача УАЗ-456, который был сконструирован на Ульяновской автомобильной фабрике в 1959 году.

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Политика Трамп заявил об отсутствии разведданных в США о коронавирусе до января Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не предупреждала его о потенциальной угрозе новой коронавирусной инфекции до конца января.

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Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 780

Армия и оружие Лукашенко заявил о более сдержанной реакции Минска на учения НАТО Минск, 3 мая 2020, 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 254

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Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 59

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Общество В России сняли запрет на вывоз медицинских масок Правительство России отменило временный запрет на вывоз отдельных видов медизделий, в том числе и медицинских масок, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 355

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 54

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 9

Гаджеты Три серии смартфонов HONOR 9 поступили в продажу 4 мая В России начинаются продаже серии смартфонов HONOR 9 Модели HONOR 9C, HONOR 9A и HONOR 9S поступят в продажу 4 мая.