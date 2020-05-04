с чего всё началось

Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США (DHS) сообщает AP.

AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств

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