Общество

ТАССТАССAP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP). Его журналисты ознакомились с документами, которые были распространены среди сотрудников Госдепартамента.
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США ужесточают выдачу виз беременным женщинам

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