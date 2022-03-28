ВедомостиАРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиянРоссийские банки начали выполнять рекомендации ЦБ обращать внимание на «оптовые закупки» клиентов с целью спекуляции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).ВедомостиСобеседник “Ъ” в банке топ-20 пояснил, что речь идет, в частности, об отключении карт гражданина после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».Коммерсантъ«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.КоммерсантъДобросовестные россияне от блокировок не пострадают, заявила газете пресс-служба Банка России.ForbesЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ России начали отключать карты при подозрении на закупку для спекуляцииГоворит Москва02:28Спекулянтов возьмут на кассеКоммерсантъ17:29Самое цитируемоеАРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиянВедомости02:26Банки начали блокировать карты россиян за закупки товаров впрокКапитал страны01:48Показать все источникиОценить8Поделиться