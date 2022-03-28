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АРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиян

Российские банки начали выполнять рекомендации ЦБ обращать внимание на «оптовые закупки» клиентов с целью спекуляции, сообщил
 «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).
Ведомости
Собеседник “Ъ” в банке топ-20 пояснил, что речь идет, в частности, об отключении карт гражданина после операций, «где очевидна закупка для перепродажи».
Коммерсантъ
«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.
Коммерсантъ
Добросовестные россияне от блокировок не пострадают, заявила газете пресс-служба Банка России.
Forbes

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