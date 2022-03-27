«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.
Компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков.