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Спекулянтов возьмут на кассе

В Ассоциации российских банков (АРБ) рассказали “Ъ”, что банки начали следовать полученным в середине марта рекомендациям ЦБ обращать особое внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции.
Коммерсантъ
«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.
Коммерсантъ
Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый.
Коммерсантъ
В ассоциации газете «Коммерсантъ
» рассказали, что под подозрения зачастую попадают однотипные операции, например, когда продавцы пытаются обойти ограничения и пробивают нужное покупателю количество товара в несколько чеков.
Говорит Москва

Подробнее о событии

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