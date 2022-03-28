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АРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиян

Российские банки начали выполнять рекомендации ЦБ обращать внимание на «оптовые закупки» клиентов с целью спекуляции, сообщил
 «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).
Ведомости
Письмо ЦБ банкам от 16 марта разослано во исполнение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.
Коммерсантъ
«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.
Коммерсантъ
Например, человек может купить 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг.
ПРАЙМ

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