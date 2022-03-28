ВедомостиАРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиянРоссийские банки начали выполнять рекомендации ЦБ обращать внимание на «оптовые закупки» клиентов с целью спекуляции, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).ВедомостиПисьмо ЦБ банкам от 16 марта разослано во исполнение «антиотмывочного» закона 115-ФЗ.Коммерсантъ«Например, нехарактерный для частного потребителя рост объемов и однотипность операций, связанных с приобретением товаров, что может свидетельствовать о приобретении товаров для последующей перепродажи»,— говорится в письме.КоммерсантъНапример, человек может купить 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг.ПРАЙМЧитать далееСвернутьInfopro54Infopro54Главный региональныйАБНPrimaMedia.ruКапитал страныБанки СегодняVSE42.RUTranssibinfoFrank MediaПодробнее о событииБанки начали блокировать карты россиян, которые скупаются оптом в магазинахPrimaMedia.ru03:45Спекулянтов возьмут на кассеКоммерсантъ17:29Самое цитируемоеБанки начали блокировать карты россиян за закупки товаров впрокКапитал страны01:48Банки начали блокировать карты по подозрению в спекулятивных закупкахForbes02:37В России начали отключать карты при подозрении на закупку для спекуляцииГоворит Москва02:28АРБ: банки начали обращать внимание на «оптовые закупки» россиянВедомости02:26Банки начали блокировать карты россиян, скупающих товары впрокАБН03:11Показать ещёОценить92Поделиться