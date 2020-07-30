Недвижимость
РИА НовостиАРЧК: банки просят слишком большой залог по «дальневосточной ипотеке»
Банки для получения "дальневосточной ипотеки" под 2% для индивидуального жилищного строительства просят залог гораздо больше необходимого, заявил глава агентства по развитию человеческого капитала Сергей Ховрат на проектном офисе по "дальневосточной ипотеке".
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Якутия предлагает стимулировать дальневосточную ипотеку на ИЖС с помощью типовых проектов
Будущее России. Национальные проекты04:55
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Работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в текущем году, позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей схожи по ключевым вопросам.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
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Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
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Высокий уровень тромбоцитов зачастую свидетельствует о наличии рака лёгких и колоректального рака.
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации получило от Правительства РФ дополнительные 18,4 млрд рублей на выплаты нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет.
NewInform вчера в 18:16
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На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв
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Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
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Собаки могут определять коронавирус с точностью до 94%
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Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
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Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
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В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38