Банки для получения "дальневосточной ипотеки" под 2% для индивидуального жилищного строительства просят залог гораздо больше необходимого, заявил глава агентства по развитию человеческого капитала Сергей Ховрат на проектном офисе по "дальневосточной ипотеке".

АРЧК: банки просят слишком большой залог по «дальневосточной ипотеке»

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