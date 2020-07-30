Недвижимость
EastRussiaАРЧК: банки требуют слишком большой залог по дальневосточной ипотеке
По информации Ховрата, слова которого приводит РИА Новости, для получения ипотеки под 2% на строительство дома залог для программ ИЖС действительно необходим. Однако застройщики и клиенты сообщили аналитикам агентства о том, что часто банки требуют больше необходимого.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Якутские власти просят банки снизить залог для «дальневосточной ипотеки» под 2 %
Невские Новости04:03
Якутия предлагает стимулировать дальневосточную ипотеку на ИЖС с помощью типовых проектов
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:55
Банкам предложено снизить уровень залога при выдаче кредита под индивидуальное жилье по программе «Дальневосточная ипотека»
Интерфакс - Россиявчера в 03:11
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском 03:23
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Общество
На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки
Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Общество
В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса
Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Общество
В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус
Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Политика
КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ
Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
Экономика
Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса
Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом в России растет третий день подряд
Третий день подряд число заболевших увеличивается, днем ранее прибавилось 5 475 больных Covid-19, 28 июля было выявлено 5 395 инфицированных.
Новый День 04:00
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Общество
Оперштаб: за сутки в России выявили 5 509 новых случаев коронавируса
Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 5 509 человек в 84 регионах России, сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Политическая Экспертиза 03:36
Происшествия
В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски
По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Космос
В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца
Таблоиды и уфологи недавно порадовались снимку Солнца, сделанному в обсерватории SOHO.
Петербургский дневник вчера в 19:45
Здоровье
107 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 107 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 160 пациентов, скончались 5 носителей COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 01:45
Наука
В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта
Специалисты подчеркнули, что найденные останки принадлежат взрослой особи.
Evo-rus.com 01:44
Происшествия
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
Общество
Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов
Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Общество
Мощный ливень затопил дороги и машины в Нижнем Тагиле
На город обрушился мощный ливень и нанес серьезный ущерб. Помимо абсолютно размытых дорог, автомобилистов ждало еще одно разочарование.
РЕН ТВ 00:37
Технологии
«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией
В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Экономика
Каждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 28 июля в 11:59
Армия и оружие
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».
Известия вчера в 22:39