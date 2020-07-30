Недвижимость

EastRussiaEastRussiaАРЧК: банки требуют слишком большой залог по дальневосточной ипотеке

По информации Ховрата, слова которого приводит РИА Новости, для получения ипотеки под 2% на строительство дома залог для программ ИЖС действительно необходим. Однако застройщики и клиенты сообщили аналитикам агентства о том, что часто банки требуют больше необходимого.
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Якутские власти просят банки снизить залог для «дальневосточной ипотеки» под 2 %

Невские Новости04:03

АРЧК: банки требуют слишком большой залог по дальневосточной ипотеке

EastRussiaвчера в 21:31

Якутия предлагает стимулировать дальневосточную ипотеку на ИЖС с помощью типовых проектов

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:55

Банкам предложили снизить залог при выдаче кредита под ИЖС по ДВ-ипотеке

АСТВвчера в 18:02

Власти Якутии согласуют с банками типовые проекты ИЖС для ипотеки под 2%

РИА Новостивчера в 05:47

Банкам предложено снизить уровень залога при выдаче кредита под индивидуальное жилье по программе «Дальневосточная ипотека»

Интерфакс - Россиявчера в 03:11
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Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском 03:23
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
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Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
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Общество

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Общество

В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса

Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
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Общество

В ОНК сообщили об отрицательном тесте Сафронова на коронавирус

Первый анализ на коронавирусную инфекцию обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат.
ТАСС 03:23
Политика

КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

3DNews 02:04
Экономика

Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса

Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в России растет третий день подряд

Третий день подряд число заболевших увеличивается, днем ранее прибавилось 5 475 больных Covid-19, 28 июля было выявлено 5 395 инфицированных.
Новый День 04:00
Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Общество

Оперштаб: за сутки в России выявили 5 509 новых случаев коронавируса

Коронавирус за предыдущие сутки выявили у 5 509 человек в 84 регионах России, сообщает оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Политическая Экспертиза 03:36
Происшествия

В администрации Дербентского района Дагестана проходят обыски

По словам источника, региональное управление СК России ведет расследование уголовного дела, «в рамках расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района».
REGNUM 03:54
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,2K
Космос

В обсерватории SOHO прокомментировали фото с НЛО на фоне Солнца

Таблоиды и уфологи недавно порадовались снимку Солнца, сделанному в обсерватории SOHO.
Петербургский дневник вчера в 19:45
4
Здоровье

107 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 107 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 160 пациентов, скончались 5 носителей COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 01:45
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Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ вчера в 17:38
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Наука

В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта

Специалисты подчеркнули, что найденные останки принадлежат взрослой особи.
Evo-rus.com 01:44
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Происшествия

20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на 29 июля примерно 20 сотрудников спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали блогеров Яна Кателевского и Александра Дорогова.
Lenta.ru 02:58
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Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
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Общество

Huawei впервые вышла на первое место в мире по продаже смартфонов

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies Co. впервые вышла на первое место в мире по продажам смартфонов, обойдя южнокорейскую Samsung Electronics.
Газета.Ru 01:48
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Общество

Мощный ливень затопил дороги и машины в Нижнем Тагиле

На город обрушился мощный ливень и нанес серьезный ущерб. Помимо абсолютно размытых дорог, автомобилистов ждало еще одно разочарование.
РЕН ТВ 00:37
4
Технологии

«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией

В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Экономика

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 28 июля в 11:59
3
Армия и оружие

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».
Известия вчера в 22:39
6
Как работают Яндекс.Новости?
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