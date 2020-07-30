По информации Ховрата, слова которого приводит РИА Новости, для получения ипотеки под 2% на строительство дома залог для программ ИЖС действительно необходим. Однако застройщики и клиенты сообщили аналитикам агентства о том, что часто банки требуют больше необходимого.

АРЧК: банки требуют слишком большой залог по дальневосточной ипотеке

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