Недвижимость
EastRussiaАРЧК: банки требуют слишком большой залог по дальневосточной ипотеке
По информации Ховрата, слова которого приводит РИА Новости, для получения ипотеки под 2% на строительство дома залог для программ ИЖС действительно необходим. Однако застройщики и клиенты сообщили аналитикам агентства о том, что часто банки требуют больше необходимого.
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Якутия предлагает стимулировать дальневосточную ипотеку на ИЖС с помощью типовых проектов
Будущее России. Национальные проекты04:55
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа
В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
Игры
Соколиный Глаз, коллаборация с Fortnite и другие подробности Marvel’s Avengers
Приключения героя станут очередной ступенью в развитии всего сюжета Marvel’s Avengers, и на каждое из новых заданий можно будет отправиться любым из доступных героев.
Srnsk 14:24
Происшествия
Слушание по делу Ефремова перенесли на 30 июля
27 июля адвокаты актера направили в суд ходатайство о переносе предварительного слушания дела Ефремова на срок после 5 августа.
РБК 04:57
Здоровье
Башкирия в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмонии
В этом году республика увеличила закупку вакцины от этой инфекции в пять раз: за счет федерального бюджета приобретено 95 600 доз для вакцинации 43 800 детей первого года жизни и ревакцинации 40 500 малышей.
Башинформ вчера в 03:57
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Общество
ЕГЭ по иностранному языку отказались делать обязательным
Минпросвещения отказалось от идеи введения обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам для школьников.
Lenta.ru 21:52
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru 09:34
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Определен срок, за который коронавирус погибает в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости 23:03
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
Tvoe-avto.com 03:20
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Шатова и Смольникова
НовостиВолгограда.ру 08:13
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 27 июля в 09:13
Политика
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru 20:26
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru 22:15
Экономика
Безлимитный мобильный интернет перегрузил сети российских операторов
По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, безлимитный интернет в России после пандемии и самоизоляции становится премиальной услугой из-за высокой загруженности мобильных сетей, создаваемой пользователями с безлимитными тарифами.
Ведомости 20:25
Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «российских наемников» в Белоруссии
Белорусский телеканал опубликовал видео задержания "российских наемников" в Белоруссии.
Московский Комсомолец 15:52
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Здоровье
Андрей Травников рассказал, как будут учиться школьники с 1 сентября
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг, 30 июля 2020 года, в интервью «Вестям» рассказал, в каком формате начнётся обучение в школах с 1 сентября.
Вести Новосибирск 23:09
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Путешествия
«Прилетели с подругой из Анапы. Дыра ещё та»: впечатления туристов после отдыха в России
НГС 21:00
Происшествия
Пензенскую каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, которую признали виновной в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона.
РИА Новости 16:49