Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.

Общество Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время». 60

Общество Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. 509

Авто Cadillac обнародовал цены на новый Escalade Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.

Энергетика Евгений Зайнуллин о влиянии стоимости нефти на трубный бизнес Евгений Зайнуллин о влиянии стоимости нефти на трубный бизнес Положение дел в трубной отрасли еще в прошлом году выглядело неустойчивым.

Общество Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса 28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook. 4

Экономика Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина. 26

Общество Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме «Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн. 5

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 2,2K

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 2,8K

Игры В ремастере Crysis могут значительно улучшить поведение врагов Последние семь лет для Crytek были очень тяжёлыми — после провала Crysis 3 компания находилась на грани банкротства, но всё же студии удалось выплыть и выпустить достаточно успешную Hunt: Showdown. 9

Экономика Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%. 1

Общество Госдума приняла законопроект о цифровизации населения Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти. 98

Финансы Котировки информации пошли вверх Московская биржа поднимает цены на свои данные Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов.

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 26

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 3,3K

Политика Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 1,1K

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 213