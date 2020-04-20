Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАССвчера в 18:52
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Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время».
Говорит Москва 03:53
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес
Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда вчера в 12:45
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Авто
Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Энергетика
Евгений Зайнуллин о влиянии стоимости нефти на трубный бизнес
Евгений Зайнуллин о влиянии стоимости нефти на трубный бизнес Положение дел в трубной отрасли еще в прошлом году выглядело неустойчивым.
Коммерсантъ 18:42
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию
Вчера Наталья поделилась в Инстаграм фотографией своего мужа, перед которым на столе одиноко лежала рыбка и два крашеных яйца.
Paparazzi.ru 15:17
Экономика
Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка
Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
ТАСС 06:25
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
Общество
Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме
«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
Эхо Москвы 11:22
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Игры
В ремастере Crysis могут значительно улучшить поведение врагов
Последние семь лет для Crytek были очень тяжёлыми — после провала Crysis 3 компания находилась на грани банкротства, но всё же студии удалось выплыть и выпустить достаточно успешную Hunt: Showdown.
Игромания.ру 09:36
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
Финансы
Котировки информации пошли вверх
Московская биржа поднимает цены на свои данные Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов.
Коммерсантъ 18:42
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Технологии
Facebook готовит приложение для стриминга игр
Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube.
News.ru 05:39
Политика
Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения
Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Наука
Расшифрован геном царь-рыбы
Осетровые имеют удивительные генетические особенности Осетровые рыбы имеют древнейшее происхождение и не относятся к более привычным нам костистым рыбам.
Коммерсантъ Наука 17:28