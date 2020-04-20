Экономика

ТАССТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАССвчера в 18:52

Подробнее о событии

АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам из-за COVID-19

РИА Новости04:07

АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам в условиях COVID

РЕН ТВ04:11

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

RT на русскомвчера в 19:03

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

ТК Звездавчера в 19:56

Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 19:40

АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

REGNUMвчера в 20:08

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАССвчера в 18:52
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РБК 18:29
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Экономика

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Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
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В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
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Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
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Авто

Cadillac обнародовал цены на новый Escalade

Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Энергетика

Евгений Зайнуллин о влиянии стоимости нефти на трубный бизнес

Евгений Зайнуллин о влиянии стоимости нефти на трубный бизнес Положение дел в трубной отрасли еще в прошлом году выглядело неустойчивым.
Коммерсантъ 18:42
Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию

Вчера Наталья поделилась в Инстаграм фотографией своего мужа, перед которым на столе одиноко лежала рыбка и два крашеных яйца.
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Бюджет России к июню получит 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

Бюджет России до 1 июня получит около 1,05 трлн рублей от продажи контрольного пакета Сбербанка правительству, остальные средства будут перечислены в 2023 году, следует из опубликованного распоряжения кабмина.
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Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
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Общество

Верховный суд протестирует проведение заседаний в онлайн-режиме

«Развитие дистанционного участия должно способствовать уменьшению рисков распространения инфекции», - поясняют в пресс-службе Верховного суда решение выйти в онлайн.
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
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Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
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Котировки информации пошли вверх

Московская биржа поднимает цены на свои данные Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов.
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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
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Facebook готовит приложение для стриминга игр

Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube.
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Мурашко предложил подумать о модернизации системы здравоохранения

Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
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