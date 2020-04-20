Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
Читать в источнике
Оценить340
с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАССвчера в 18:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:02, Ашберн
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Авто
Окупится в первые два года: Geely Atlas на ГБО – плюсы, минусы и «подводные камни»
ВладТайм 03:22
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Российская газета 10:49
Шоу-бизнес
Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Актуальные Новости вчера в 02:11
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничный до 30 апреля
Ранее аналогичный временный порядок дистанционного оформления больничных для россиян старше 65 лет был предусмотрен на период с 6 по 19 апреля.
Призыв (г. Владимир) вчера в 08:30
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Россияне просят отменить майские праздники
Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.
ForPost 08:25
Армия и оружие
Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»
Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.
Soccer.ru 10:26
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России
Дети составляют 7,6 процента от всех заболевших опасным вирусом в РФ, это показывает общую мировую тенденцию, сообщила российским СМИ вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Evo-rus.com 11:01
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Карту распространения коронавируса в Подмосковье обновили
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Московской области обновил карту распространения пандемии в регионе.
Телеканал 360° вчера в 12:39
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Политика
Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
Армия и оружие
«Мир будет другим»
Экс-глава МИД РФ Игорь Иванов — о международных отношениях в период пандемии Сегодня большинство ведущих экспертов и аналитиков во всем мире сходятся во мнении, что человечество так или иначе победит COVID-19.
Коммерсантъ 05:04
Общество
Стало известно, когда пик коронавируса ожидается в Самарской области
Пик заболеваемости коронавирусом в Самарской области пройдёт в течение двух недель.
ГТРК Самара 09:29
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Происшествия
Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии
Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
Здоровье
Доктор Мясников узнал по анализам, что уже переболел коронавирусом
Главврач ГКБ №71 Москвы Александр Мясников узнал, что переболел коронавирусом несколько недель или месяцев назад.
Экономика сегодня 10:38
Экономика
Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина
В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58