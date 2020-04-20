Экономика

ТАССТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС19 апреля в 18:52

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АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам из-за COVID-19

РИА Новости20 апреля в 04:07

Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ru19 апреля в 19:40

АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

REGNUM19 апреля в 20:08

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

ТК Звезда19 апреля в 19:56

АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам в условиях COVID

РЕН ТВ20 апреля в 04:11

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

RT на русском19 апреля в 19:03

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС19 апреля в 18:52
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Экономика

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