Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
Читать в источнике
Оценить227
с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАССвчера в 18:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
Evo-rus.com 18 апреля в 02:56
Общество
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 18 апреля в 16:14
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
РИА Новости 05:22
Наука
Лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом
Исследователи из Токийского университета, Киотского университета, Университета Хоккайдо, Научно-исследовательского института эволюционной биологии и Японского центра обезьян выяснили, что в брачный период запах, выделяемый железами на запястьях и плечах лемуров, меняется с горьковатого на приятный фруктово-цветочный аромат.
News.ru 18 апреля в 11:26
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Игры
Сразу четыре игры можно бесплатно получить в Steam навсегда
В последнее время огромное число сервисом делают самые интересные предложения для своих пользователей: кто-то предоставляет доступ к онлайн-урокам, которые раньше были платными, а Steam, например, раздает игры.
Ferra 01:08
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Происшествия
Пенсионер задушил соседа по палате из-за страшного сна
Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате.
Вести.Ru 05:11
Политика
Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР
Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:11
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Религия
В пустующем храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
OAnews 18 апреля в 06:58
Общество
Аксенов призвал россиян воздержаться от посещения Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян временно воздержаться от поездок в Крым в туристических и деловых целях из-за эпидемии коронавируса.
Интерфакс 04:18
Политика
Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв
Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 05:36
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings вчера в 15:55
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Общество
АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга напал на полицейского
Полицейский получил ножевое ранение, помогая сотрудникам Роспотребнадзора провести принудительную госпитализацию жителя Екатеринбурга, заразившегося коронавирусной инфекцией.
ТАСС 05:03