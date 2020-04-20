Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

Финансы Курс рубля понизился на открытии торгов Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 37

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,5K

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Энергетика Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay «Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев. 639

Экономика Вводятся новые правила расчетов наличными Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г. 14

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Общество Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края Мера действует во время удаленного обучения Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко. 2

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Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ. 3

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Киберспорт Обновление Dota 2 изменило описание для Iron Talon В ночь на 21 апреля Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором изменила описание к артефакту Iron Talon.

Энергетика Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI. 2