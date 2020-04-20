Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить514
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 03:21, Ашберн
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
REGNUM 19 апреля в 10:13
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Энергетика
Леонид Федун: майские фьючерсы на нефть перепродаются, как фантики
Последняя перепродаётся участниками торгов, как фантики.
ГлобалМСК.ру 00:18
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с F-16
Российский пилот истребителя МиГ-31 снял на видео встречу в международном воздушном пространстве с истребителем F-16 НАТО.
Взгляд.ру 19 апреля в 07:58
Путешествия
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса
В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:19
Энергетика
Цена нефти марки WTI вернулась к положительному значению
Накануне WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на Нью-Йоркской бирже достигали минус 40 долларов 32 центов за баррель.
Говорит Москва 00:28
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Общество
Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края
Мера действует во время удаленного обучения Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко.
АМИТЕЛ 03:12
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:11
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Общество
В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии
Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Происшествия
На пожаре в севастопольской многоэтажке спасли 11 человек
Независимое телевидение Севастополя 02:11
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУМВД и СУСК РФ.
РИА Новости 02:22
Происшествия
В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом
В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
Известия вчера в 07:18
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Происшествия
В Ростове-на-Дону назначили и. о. главврача горбольницы №6
Ростов-на-Дону, 21 апреля 2020, 09:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону назначен исполняющий обязанности главного врача городской больницы №6. Им стал врач анестезиолог-реаниматолог Николай Кочубейник, следует из приказа руководителя горздрава Надежды Левицкой.
REGNUM 02:55
Экономика
Госдолг США и американских корпораций вырос до рекордных отметок
Как сообщает газета The Washington Post, расходы федерального бюджета США в текущем году превысят доходы на 4 триллиона долларов.
Российская газета 19 апреля в 02:56
Общество
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Киберспорт
Обновление Dota 2 изменило описание для Iron Talon
В ночь на 21 апреля Valve выпустила небольшой патч для Dota 2, в котором изменила описание к артефакту Iron Talon.
CyberSport.ru 02:30
Энергетика
Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI
На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI.
Новая газета 01:47
Энергетика
Минэнерго договорилось с нефтяниками о сокращении добычи нефти
Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти в рамках новой сделки ОПЕК+.
Профиль вчера в 16:23
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23