Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАССвчера в 18:52
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Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Политика
Тренировавшиеся в Алабине парадные расчёты отправят на карантин
Военнослужащие парадных расчётов по возвращении с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации будут помещены на двухнедельный карантин.
RT на русском 04:25
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Здоровье
В Курганской области выявили новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в Курганской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусом.
URA.Ru 02:39
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
Ночью в Калужской области от коронавируса скончался ещё один человек
На тридцать человек увеличилось количество выявленных случаев заболевания коронавирусом.
Знамя.Калуга 02:44
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в желтом противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4 и пообщался с пациентами с коронавирусом.
ТАСС 03:40
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Кино
Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»
Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru вчера в 10:42
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Общество
Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
Авто
Новая Hyundai Creta станет семиместной
Новое поколение южнокорейского кроссовера Hyundai Creta получит новую модификацию. Это будет вариант с тремя рядами сидений.
Юга.ру вчера в 19:19
Происшествия
В Екатеринбурге при госпитализации заражённого ранен полицейский
Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19.
REGNUM 04:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Общество
Токарев переназначен главой «Транснефти»
Вице-премьер Юрий Борисов подписал директиву о продлении контракта с президентом "Транснефти" Николаем Токаревым, сообщили в аппарате вице-премьера.
Интерфакс 03:47
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Происшествия
В Екатеринбург прибыли курсанты, контактировавшие с зараженными людьми
К счастью, медики не выявили у прибывших курсантов даже симптомов заболевания. Молодые люди чувствуют себя хорошо.
ИА Красная Весна 04:40
Здоровье
В гостиницах Челябинска планируют изолировать врачей
Во многих городах медиков изолируют, чтобы они не заразили близких. Мы провели работу с гостиницами, они готовы принять медработников.
Деловой квартал (Челябинск) 03:59
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразились еще 34 человека
На Кубани коронавирус за сутки подтвердился еще у 34 человек. Больше всего заболевших в Краснодаре - 18 человек.
ЮГ Times 03:50