Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАССвчера в 18:52
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Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел 11:01
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Политика
Экс-депутат сомневается, что Украина продолжит свое существование
Экс-депутат Анна Герман уверена, что эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но действия властей не гарантируют сохранности Украины.
ФедералПресс вчера в 00:39
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Общество
Реформа здравоохранения не повлияла негативно на готовность России к эпидемии коронавируса — Вуйнович
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что реформа здравоохранения не повлияла негативно на готовность России к эпидемии коронавируса.
Эхо Москвы 11:51
Общество
Петербург технически готов к введению пропускного режима
Напомним, что о планах Смольного ввести пропускной режим в Петербурге ранее писали некоторые СМИ.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:48
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% - до $7,85 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 мск.
ТАСС 12:37
Общество
О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА
Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением.
Live24 01:24
Хоккей
Сушинский остается президентом ХК «Авангард»
Вечерний Омск. Неделя 12:27
Экономика
МВФ составил прогноз по снижению доходов на душу населения
Из-за пандемии коронавируса ожидается снижение доходов на душу населения в 170 странах мира, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Pravda.Ru 12:04
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм 04:59
Общество
Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом
Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
REGNUM 12:33
Общество
Голикова: регионы отстают от Москвы в ситуации с коронавирусом
Как сообщила Голикова, рост заболевших коронавирусом в стране за последние сутки составляет 10 %.
ФедералПресс 07:36
Армия и оружие
Греция перехватила турецкие истребители вблизи ливийских границ
Предположительно, истребители F-16, зафиксированные Грецией, могли участвовать в отработке военной операции Турции по наступлению в Ливии, о чем ранее сообщил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари.
Слово и Дело 08:44
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
В России более 47 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, 405 человек скончались, почти три с половиной тысячи выздоровели.
РИА Новости 07:05
Общество
Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".
Газета.Ru 09:55
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Политика
Путин проведет совещание по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня по видеосвязи совещание с экспертами по коронавирусу.
BFM.ru 05:49
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05