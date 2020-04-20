Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,2K

Общество «Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций. 290

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 881

Энергетика Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8 Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 57% - до $7,85 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 19:26 мск. 924

Общество О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением. 859

Экономика МВФ составил прогноз по снижению доходов на душу населения Из-за пандемии коронавируса ожидается снижение доходов на душу населения в 170 странах мира, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 22

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 1,7K

Общество Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники. 4

Общество Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Армия и оружие Греция перехватила турецкие истребители вблизи ливийских границ Предположительно, истребители F-16, зафиксированные Грецией, могли участвовать в отработке военной операции Турции по наступлению в Ливии, о чем ранее сообщил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари.

Общество Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24". 437

Футбол Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.