Общество
Давыдов.ИндексАСИ предложило ориентировать россиян на модель семьи с двумя детьми
Эксперты Агентства стратегических инициатив подготовили предложения для рабочей группы Госсовета по социальной политике по сдерживанию второй волны депопуляции в России.
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с чего всё началось
В отличие от прошлых программ, АСИ предлагает ориентироваться на модель семьи с двумя детьми, поддерживать рождение любого дополнительного ребенка по схеме «плюс один» и расширить базу соцсборов Фонда социального страхования (ФСС).Коммерсантъвчера в 16:59
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АСИ направило предложения по улучшению демографической ситуации в рабочую группу Госсовета
Будущее России. Национальные проекты07:53
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Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
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Экономика
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Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
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Политика
Путин и премьер Индии обсудили ситуацию в Персидском заливе
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Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
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Фигурное катание
Авербух ответил на публикации о гонораре Медведевой
"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс рублей за выступление, не соответствует действительности", - цитирует Авербуха ТАСС.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Футбол
«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу
Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Шоу-бизнес
Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом
Довольно редкий снимок недавно опубликовала Ани Лорак в сториз Инстаграм-аккаунта.
Гаджеты
OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц
Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
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Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор
Политика
СБУ планировала взорвать Крымский мост перед проездом Путина
«Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал», — сказал Затулин.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.