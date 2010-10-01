Общество

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексАСИ предложило ориентировать россиян на модель семьи с двумя детьми

Эксперты Агентства стратегических инициатив подготовили предложения для рабочей группы Госсовета по социальной политике по сдерживанию второй волны депопуляции в России.
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с чего всё началось

Плюс один ребенок для всех желающих

В отличие от прошлых программ, АСИ предлагает ориентироваться на модель семьи с двумя детьми, поддерживать рождение любого дополнительного ребенка по схеме «плюс один» и расширить базу соцсборов Фонда социального страхования (ФСС).
Коммерсантъвчера в 16:59

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Плюс один ребенок для всех желающих

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Материнский капитал предлагают тратить на услуги нянь

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АСИ предложило ориентировать россиян на модель семьи с двумя детьми

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Украинцы и грузины устроили массовую драку на турнире

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Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись

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Обсуждена и ситуация в регионе Персидского залива, а также в Ливии. Как передает сайт Кремля, подтверждены новые личные встречи.
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Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

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Авто

В Токио представлен концепт-кар на базе Toyota Prius

На выставке Tokyo Auto Salon компания Toyota показала футуристичный концепт под названием Ambivalent RD Prius PHV.
Тарантас Ньюс вчера в 13:29
Фигурное катание

Авербух ответил на публикации о гонораре Медведевой

"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс рублей за выступление, не соответствует действительности", - цитирует Авербуха ТАСС.
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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Общество

Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Вести.Ru 08:13
Армия и оружие

NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года

Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Известия 07:51
Политика

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
РБК 00:57
Футбол

«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу

Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
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Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Происшествия

В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей

В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
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Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США

Военное обозрение вчера в 17:50
Общество

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
REGNUM 04:09
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
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Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида

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Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве

Lenta.ru 03:40
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Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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Ани Лорак отправилась в Калифорнию с бойфрендом

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Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
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Культура

Участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников решил бросить юмор

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СБУ планировала взорвать Крымский мост перед проездом Путина

«Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал», — сказал Затулин.
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Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
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