В отличие от прошлых программ, АСИ предлагает ориентироваться на модель семьи с двумя детьми, поддерживать рождение любого дополнительного ребенка по схеме «плюс один» и расширить базу соцсборов Фонда социального страхования (ФСС).

с чего всё началось

Эксперты Агентства стратегических инициатив подготовили предложения для рабочей группы Госсовета по социальной политике по сдерживанию второй волны депопуляции в России.

АСИ предложило ориентировать россиян на модель семьи с двумя детьми

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