Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.

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Шоу-бизнес Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор. 43

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Общество В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 6 тысяч За сутки скончалось 48 пациентов с коронавирусом. Теперь смертей с начала пандемии - 361.