Экономика

ТАССТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАССвчера в 18:52

Подробнее о событии

Увеличение пенсий на 10% и отпуска по уходу за заражёнными: Чем ещё поддержать народ в пандемию?

Царьградвчера в 23:43

АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

REGNUMвчера в 20:08

АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

РЕН ТВвчера в 18:25

Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 19:40

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

RT на русскомвчера в 19:03

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

ТК Звездавчера в 19:56

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

ТАССвчера в 18:53
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Экономика

Бизнес Москвы сможет получить субсидию за размещение продукции на онлайн-площадках

Предприниматели в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках.
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Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
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Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
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Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени

Piter.tv вчера в 06:31
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
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Экономика

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Принятый правительством комплекс мер по поддержке компаний, пострадавших от коронавируса, может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей, а в случае каскада неплатежей предприятий по кредитам потери банков могут достигнуть 2,5 трлн рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Интерфакс вчера в 17:53
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Общество

СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
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Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
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Происшествия

Пожар жилого дома произошёл в Чите

Очевидец сообщил ZAB.RU, что, возможно, произошли взрывы газовых баллонов.
ZAB.RU 02:01
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
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Хоккей

Быков назвал причины массового отъезда россиян в НХЛ

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков объяснил причины массового оттока российских игроков в НХЛ.
Sport.ru вчера в 20:00
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Общество

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ вчера в 13:20
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Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
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В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
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Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в долларах

Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по долларовым вкладам.
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Здоровье

Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом

Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.
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Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 6 тысяч

За сутки скончалось 48 пациентов с коронавирусом. Теперь смертей с начала пандемии - 361.
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За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
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Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16

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В Новосибирске начал работу новый инфекционный госпиталь

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В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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