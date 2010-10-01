Экономика
ТАССАСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАССвчера в 18:52
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Экономика
Бизнес Москвы сможет получить субсидию за размещение продукции на онлайн-площадках
Предприниматели в Москве могут получить субсидию за размещение продукции на торговых интернет-площадках.
ТАСС 01:38
Общество
Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции
На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
Кино
Джеймс Ганн поделился списком фильмов о путешествиях во времени
Piter.tv вчера в 06:31
Общество
Из Таиланда в Кузбасс прилетели 76 россиян
Кузбасс 00:13
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Экономика
Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей
Принятый правительством комплекс мер по поддержке компаний, пострадавших от коронавируса, может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей, а в случае каскада неплатежей предприятий по кредитам потери банков могут достигнуть 2,5 трлн рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Интерфакс вчера в 17:53
Общество
СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Энергетика
Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель
Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
Происшествия
Пожар жилого дома произошёл в Чите
Очевидец сообщил ZAB.RU, что, возможно, произошли взрывы газовых баллонов.
ZAB.RU 02:01
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Хоккей
Быков назвал причины массового отъезда россиян в НХЛ
Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков объяснил причины массового оттока российских игроков в НХЛ.
Sport.ru вчера в 20:00
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвали бессимптомных носителей
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Экономика
Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в долларах
Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по долларовым вкладам.
Банки.ру 01:46
Здоровье
Кадыров посетил больницу, где лечат больных с коронавирусом
Грозный, 20 апреля 2020, 09:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в клинической больнице №4 города Грозного, где находятся на лечении 76 больных с коронавирусом.
REGNUM 02:43
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 6 тысяч
За сутки скончалось 48 пациентов с коронавирусом. Теперь смертей с начала пандемии - 361.
Владимирские новости вчера в 04:37
Общество
За выходные выявлено 104 нарушителя самоизоляции в Екатеринбурге
В Екатеринбурге за прошедшие выходные сотрудники полиции выявили 104 нарушителей режима самоизоляции.
Екатеринбург в эфире 02:36
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16
Российская газета вчера в 21:56
Здоровье
В Новосибирске начал работу новый инфекционный госпиталь
Континент Сибирь Online 01:00
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
Происшествия
Под Хабаровском после авиакатастрофы закрыли аэродром
Российская газета 02:23
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Президент России Владимир Путин поздравил всех православных граждан страны с праздником Пасхи.
Известия вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Петросян и Брухунова перестали скрывать, что живут вместе
ТВ Центр вчера в 11:26