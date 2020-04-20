Коронавирус

RT на русскомRT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам в России до 10% для повышения спроса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС18:10

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Пенсии и зарплаты бюджетников предложили увеличить

ВашГород.ру21:13

АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

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Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ru19:40

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

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АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

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АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

РЕН ТВ18:25

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

ТАСС18:53
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Общество

Часть граждан РФ не пустили на спецрейс из Таиланда

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM В Бангкоке часть граждан России не пустили на спецрейс до Екатеринбурга.
REGNUM 04:19
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Политика

Назначен новый председатель правительства Камчатского края

Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
ТАСС 20:13
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Почти пятая часть видов крупной морской фауны может вымереть

Московский Комсомолец в Марий Эл 10:06
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Происшествия

В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи

Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс вчера в 11:22
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Происшествия

Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

Газета.Ru 20:37
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Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
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Здоровье

В Пермском крае выявили еще 28 случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный штаб.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына

Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
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Политика

Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Авто

Mazda запатентовала гибрид с роторным двигателем

Компания Mazda запатентовала в Японии гибридную силовую установку с роторным двигателем в основе.
Автоновости дня 17 апреля в 07:20
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Культура

В Москве умер композитор Александр Вустин

Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС. Композитор ушел из жизни 19 апреля.
Москва 24 08:45
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Экономика

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
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Здоровье

Врачи объяснили причины невысокой смертности от коронавируса в России

Россия находится на 11 месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Однако, уровень смертности в нашей стране довольно низкий.
МИР 24 вчера в 22:27
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Здоровье

Еще 38 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае

За сутки медики выявили еще 38 пациентов с таким диагнозом. Новые случаи выявлены в Хабаровске, Советской Гавани и селе Богородском.
Байкал24 вчера в 08:49
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Наука

Лемуры научились привлекать самок цветочным ароматом

Исследователи из Токийского университета, Киотского университета, Университета Хоккайдо, Научно-исследовательского института эволюционной биологии и Японского центра обезьян выяснили, что в брачный период запах, выделяемый железами на запястьях и плечах лемуров, меняется с горьковатого на приятный фруктово-цветочный аромат.
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Технологии

Робота-дезинфектора изобрели в России

Разработчики из России создали модель робота-дезинфектора. об этом сообщает ТАСС.
Газета.Ru 21:05
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Единоборства

Нурмагомедов считает себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC

RT на русском 16:50
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Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
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Общество

Мишустин утвердил максимальные выплаты безработным

Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Документ опубликован на сайте правительства России.
Клопс 17 апреля в 09:03
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
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Политика

Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
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Происшествия

Третий пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Еще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской области по состоянию на утро 20 апреля.
ИА Альтаир 21:05
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
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Армия и оружие

Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
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Здоровье

В Приамурье подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Благовещенск, 20 апреля 2020, 04:19 — REGNUM В Амурской области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 21:19
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.
Известия 17 апреля в 00:30
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Apple представила на суд общественности новый iPhone SE

Компания Apple представила новое поколение бюджетной линейки смартфонов iPhone SE.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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