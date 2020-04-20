Коронавирус
RT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей.ТАСС18:53
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Происшествия
В Хабаровском крае умер пятый заболевший COVID-19
Пятый человек с подтверждённым диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончался в Хабаровском крае, сообщает минздрав региона в понедельник.
РИА Новости 21:51
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Технологии
В России создали робота-дезинфектора
В России создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19.
Комсомольская правда 22:07
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Известия 03:16
Армия и оружие
ЗВО передал артефакты обороны Ленинграда в Центральный музей ВС РФ
В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что армия Западного военного округа передала артефакты обороны Ленинграда в Центральный музей Вооружённых сил России.
Форпост Северо-Запад 06:55
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Общество
В Заполярье расширен список отраслей, пострадавших от коронавируса
В Заполярье расширен перечень предприятий, пострадавших от коронавируса.
Большое Радио 17 апреля в 03:00
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости 22:07
Экономика
Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан.
Известия 13:30
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч человек
В США число смертельных случаев пациентов с коронавирусом превысило 40 тысяч.
Московский Комсомолец 15:24
Политика
В Приморье назначен новый министр цифрового развития
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил врио заместителя председателя правительства - министра цифрового развития и связи.
Российская газета 21:53
Происшествия
Благовещенец ушел гулять с собакой и пропал
В Благовещенске пропал Моргунов Николай Александрович 1974 года рождения.
Амур.инфо 07:42
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В Канаде число жертв стрельбы достигло 16 человек
В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.
РИА Новости 21:39
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
Культура
Девяностые возвращаются в новом сериале на видеоплатформе Premier
Сетчатая бейсболка USA California из ГДР, жвачки и чупа-чупс, постеры Сильвестра Сталлоне на стенах, заначки в книгах, четки и Zuko, компьютерные клубы и «крыша», ковры на стенах и кассетные магнитофоны — сериал детально воссоздает все то, чем жила целая страна.
Lenta.ru 17 апреля в 08:23
Общество
Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
Общество
Рогозин: Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Piter.tv 15:16
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Футбол
Французское издание признало Мбаппе самым быстрым футболистом мира
Нападающий парижского ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым быстрым футболистом мира по версии издания Le Figaro.
RT на русском 18:29
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 13:45
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
Здоровье
Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук
Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах.
REGNUM 22:12
Армия и оружие
Названы сроки спуска на воду подлодки-носителя беспилотника «Посейдон»
Атомная субмарина проекта 09851 «Хабаровск», которая станет носителем подводных беспилотников «Посейдон», будет спущена на воду в апреле-мае, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
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