Экономика
RT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей.ТАСС18:53
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Растет количество заболевших от мархинского контакта — у семи человек на сегодня положительный анализ, причем один из контактных — работник младшего медицинского персонала Якутского перинатального центра, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
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На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом
Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
Парламентская газета 08:07
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
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Пятый заболевший скончался от коронавируса в Хабаровском крае
В Хабаровском крае число жертв нового типа коронавируса COVID-19 возросло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав региона.
Газета.Ru 22:26
Общество
В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru 22:33
Армия и оружие
Сирийские мстители уничтожают ставленников США
В последнее время поведение подконтрольной США части курдской администрации на восточном берегу реки Евфрат, выражающееся в угнетении коренного арабского населения, принесло свои плоды.
Rusvesna.su 00:00
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
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Общество
Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией
Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
Известия 21:23
Происшествия
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В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск 21:24
Киберспорт
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На Сахалине вылечились от коронавируса 12 пациентов
Южно-Сахалинск, 20 апреля 2020, 05:33 — REGNUM 12 из 19 пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выписаны из госпиталя с полным выздоровлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 22:33
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В Уфе состоится большая распродажа арестованных автомобилей
В мае в Уфе пройдут два аукциона по продаже автомобилей должников.
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Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
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Газета.Ru 08:02
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Внутри нанопузырьков вещества проявляют необычные свойства
Вещество внутри ван-дер-ваальсовых нанопузырьков обладает рядом интересных и необычных свойств.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
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Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
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Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
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