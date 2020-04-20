Экономика

RT на русскомRT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей.
ТАСС18:53

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АСИ предложило Мишустину ряд мер по поддержке занятости и доходов россиян

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АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

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АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

РЕН ТВ18:25

Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ru19:40

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

RT на русском19:03

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

ТК Звезда19:56

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

ТАСС18:53
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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Блогеры сравнили скорость смартфонов OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

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Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери.
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Участникам шоу «Маска» грозят миллионные штрафы за раскрытие секретов

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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
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Происшествия

В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 111

Растет количество заболевших от мархинского контакта — у семи человек на сегодня положительный анализ, причем один из контактных — работник младшего медицинского персонала Якутского перинатального центра, сообщил на брифинге глава республики Айсен Николаев.
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Здоровье

На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
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Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
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Здоровье

Пятый заболевший скончался от коронавируса в Хабаровском крае

В Хабаровском крае число жертв нового типа коронавируса COVID-19 возросло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав региона.
Газета.Ru 22:26
Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru 22:33
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Армия и оружие

Сирийские мстители уничтожают ставленников США

В последнее время поведение подконтрольной США части курдской администрации на восточном берегу реки Евфрат, выражающееся в угнетении коренного арабского населения, принесло свои плоды.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

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Общество

Страны G20 заявили о слабости систем здравоохранения перед пандемией

Главы министерств здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) провели заседание в онлайн-формате и признали, что системы здравоохранения оказались слабы перед лицом пандемии коронавируса.
Известия 21:23
Происшествия

Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
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Здоровье

В Омске тяжёлый пациент с коронавирусом стал дышать самостоятельно

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На Сахалине вылечились от коронавируса 12 пациентов

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В Уфе состоится большая распродажа арестованных автомобилей

В мае в Уфе пройдут два аукциона по продаже автомобилей должников.
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Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
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Телеканал 360° 17 апреля в 19:24
Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
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Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
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Внутри нанопузырьков вещества проявляют необычные свойства

Вещество внутри ван-дер-ваальсовых нанопузырьков обладает рядом интересных и необычных свойств.
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В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

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Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
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Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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