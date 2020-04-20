Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей.

с чего всё началось

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.

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