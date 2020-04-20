Экономика

RT на русскомRT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей.
ТАССвчера в 18:53

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АСИ предложило Мишустину ряд мер по поддержке занятости и доходов россиян

Ведомостивчера в 20:42

АСИ предложило ввести в РФ оплачиваемый отпуск по уходу за больным коронавирусом

ТАССвчера в 19:50

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

ТК Звездавчера в 19:56

Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 19:40

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

RT на русскомвчера в 19:03

АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

РЕН ТВвчера в 18:25

АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

REGNUMвчера в 20:08
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Коммунисты потребовали немедленного запрета популярного сериала «Зулейха открывает глаза».
Evo-rus.com 17 апреля в 10:21
1,6K
Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

StarHit.ru вчера в 14:02
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Общество

Глава лаборатории Уханя ответил на обвинения в создании коронавируса

Вирусолог из Китая опроверг версию о том, что коронавирус создан в лаборатории Уханя.
ToDay News Ufa вчера в 03:36
660
Общество

За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 6060 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил московский оперштаб.
RZN.info вчера в 04:26
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Экономика

Мэрию Москвы попросили выдать всем самозанятым рабочие пропуска

Онлайн-сервисы по поиску специалистов YouDo и Profi.ru попросили власти Москвы разрешить тем, кто работает на себя, получать пропуска для работающих граждан.
РБК 01:58
Общество

Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
23
Общество

В России создан прототип электрического авиадвигателя

В России создан прототип электрического авиадвигателя. Изобретение будет испытано в полете в этом году.
Известия 00:47
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
806
Общество

В Ростовской области коронавирус подтвердили у 232 человек

По данным Роспотребнадзора, в воскресенье, 19 апреля, в Ростовской области зарегистрировано 35 новых больных коронавирусом.
1rnd.ru вчера в 04:18
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Экономика

Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

Из-за распространения на планете коронавируса мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.
Известия 00:27
2
Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

N+1 17 апреля в 14:00
24
Политика

Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
8
Финансы

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что курс доллара не превысит 80 рублей.
ТАСС 01:36
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Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
40
Общество

Аномальные холода ожидаются в европейской части России

Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
25
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2K
Происшествия

В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми

В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
7
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Общество

Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $26,94 за баррель

Фьючерс нефти WTI потерял 8,75% и стоит $22,84 за баррель.
REGNUM вчера в 22:12
16
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
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Происшествия

В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК вчера в 13:02
103
Здоровье

Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах заболевания

Пациенты с коронавирусом рассказали «Известиям» о первых симптомах, течении болезни и обстановке в больницах после госпитализации.
Известия 01:06
8
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ вчера в 16:18
63
Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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