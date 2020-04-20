Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.

Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 447

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 1,1K

Общество Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России Средний возраст пациентов с подтвержденных диагнозом COVID-19 в нашей стране составляет 47,9 года среди женщин и 44,7 года среди мужчин. 8

Общество Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. 195

Армия и оружие Американский патруль в Сирии был атакован. Есть раненые «Местные жители сообщили, что военная машина Hammer, на которой двигалась группа американских военных и бойцов СДС (Сирийских демократических сил) была атакована группой неизвестных на пути к деревне Рувейшид на юго-западе Эль-Хасаке, в результате чего автомобиль был уничтожен и ранены нескольких находившихся в нем военных», — говорится в сообщении агентства.

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 6,9K

Здоровье Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1K

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 38

Политика На Украине наградили бывшего эсэсовца Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест. 12

Общество Работающим гражданам старше 65 лет оформят еще один больничный Работающим гражданам, чей возраст 65 лет и выше, будет оформлен еще один больничный лист с 20 апреля до конца месяца. 1

Политика Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание с экспертами, посвященное ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 262

Общество Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24". 184

Политика Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.

Здоровье Больницу с зараженными коронавирусом посетил Кадыров Пресс-служба Чеченской Республики опубликовала фотографии, сделанные во время посещения Рамзаном Кадыровым больницы в Грозном. 61

Общество В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки. 9

Общество В Москве McDonald’s могут оштрафовать за нарушение карантинных мер В Москве за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности к административной ответственности хотят привлечь компании McDonald’s и City Restaurants (владеет КFC, El Patio и «Планета суши»).

Общество Вирусолог объяснил «странности» коронавируса Отличительная особенность нового коронавируса заключается в том, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа.

Экономика Владелец ТК «Атриум» предупредил о возможном коллапсе Владелец торгового комплекса «Атриум» Эрнест Рудяк (собственник группы компаний «Ингеоком») сообщил, что уже в начале мая, когда придет время выплаты налоговых платежей, может наступить коллапс на рынке торговой недвижимости. 2