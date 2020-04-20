Коронавирус
RT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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Космос
В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся
Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Футбол
«Я был отстранён от футбола не из-за России»
В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.
Известия 17:01
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Общество
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Экономика
«Мангазея» закрыла предвирусную сделку
Сделка с «Мангазеей» вызывает вопросы на рынке: на участке предполагается построить коммерческую недвижимость, которая после пандемии еще некоторое время будет неликвидной.
Коммерсантъ 17:40
Происшествия
В Канаде не менее 10 человек погибли при стрельбе
Коммерсантъ 17:37
Гаджеты
Производительность флагманского процессора Intel десятилетней давности проверили в современных играх
Производительность флагманского процессора Intel десятилетней давности проверили в современных играх.
Ferra 14:23
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Частота инфекционных болезней, по мнению специалистов, может указывать на развитие раковых образований.
Evo-rus.com 03:41
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Авто
Разработан двигатель, разгоняющий вакуумный поезд до 250 км/ч за секунду
Канберра, 19 апреля 2020, 21:54 — REGNUM Австралийская компания HyperPower разработала электродвигатель очень высокой плотности энергии, который может разогнать вакуумный поезд Hyperloop до 250 км/ч за одну секунду.
REGNUM 14:54
Общество
В РФ составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
Отмечается, что в РФ каждый девятый несовершеннолетний совершал преступление в состоянии опьянения.
Piter.tv 10:58
Киберспорт
Virtus.pro победила OG в финале ESL One Los Angeles 2020
Metaratings 15:55
Происшествия
Прибывших во Владивосток из Таиланда россиян отпустили по домам
Жителей Приморского края, прибывших 18 апреля, бортом авиакомпании "Сибирь" (S7) из Королевства Таиланд отправили по домам, где они, как предполагается, будут соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 21:38
Футбол
Представитель «Тоттенхэма» оценил вероятность трансфера Дзюбы
Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в стан команды Моуринью.
Metaratings 11:55
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Названы российские регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась.
Вечерняя Москва 20:37
Культура
Девяностые возвращаются в новом сериале на видеоплатформе Premier
Сетчатая бейсболка USA California из ГДР, жвачки и чупа-чупс, постеры Сильвестра Сталлоне на стенах, заначки в книгах, четки и Zuko, компьютерные клубы и «крыша», ковры на стенах и кассетные магнитофоны — сериал детально воссоздает все то, чем жила целая страна.
Lenta.ru 17 апреля в 08:23