Экономика
RT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Экономика
Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам
Банк России (ЦБ) мог бы предоставлять кредитным организациям более дешевые деньги (удешевление займов за счет мер регулятора), заявил президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Коммерсантъ 12:10
Экономика
Алексей Шаповалов о том, чего ждать и на что надеяться малообеспеченным
На прошлой неделе возобновлена публикация мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения РФ.
Коммерсантъ 17:40
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
Российская газета вчера в 19:43
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Футбол
5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»
5-летний болельщик "Лидса" Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору "Брайтона" Полу Барберу.
Soccer.ru 14:34
Экономика
МЭР подписало соглашение с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов
Минэкономразвития России подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Известия вчера в 07:22
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек
В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
Московский Комсомолец 08:15
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Кино
Новую команду «Мстителей» в киновселеной Marvel возглавит женщина
Как пишет MCU Cosmic, в фильме "Капитан Марвел 2" героиня Бри Ларсон начнет собирать новый состав "Мстителей".
Российская газета 08:58
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Здоровье
Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома
Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома.
Фонтанка.Ру 13:29
Хоккей
Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США
Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
ИА Красная Весна 19:01
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Футбол
Игроки «Челси» не хотят идти на 30-процентное сокращение зарплат
Игрокам лондонского клуба предлагается 30-процентное снижение.
Metaratings 17 апреля в 17:40
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
Экономист рассказал, какие отрасли пострадают от коронавируса
В скором времени отрасли, которые связаны с туризмом и офлайновыми развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения COVID-19.
URA.Ru 18:38
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48