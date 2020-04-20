Экономика

RT на русскомRT на русскомАСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило дополнительные меры поддержки бизнеса и занятых в нем граждан в условиях ситуации с коронавирусом, которые обойдутся бюджету в 1,1-2,2 трлн рублей.
ТАССвчера в 18:53

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Мишустину предложили повысить бюджетникам пенсии и зарплаты

URA.Ruвчера в 19:40

АСИ: чтобы поддержать промышленность РФ, нужно поднять доходы бюджетников

REGNUMвчера в 20:08

Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

ТК Звездавчера в 19:56

АСИ предложило Мишустину ряд мер по поддержке занятости и доходов россиян

Ведомостивчера в 20:42

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

RT на русскомвчера в 19:03

АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

РЕН ТВвчера в 18:25

АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей

ТАССвчера в 18:53
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Политика

Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 20:31
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Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Здоровье

Можно «сгореть» в одночасье: чтобы наступило завтра, оставайтесь дома

На две недели раньше срока новый медицинский центр сдают военные в Нижнем Новгороде.
Вести.Ru вчера в 13:51
1
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
101
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

РИА Новости 18 апреля в 11:25
166
Общество

Шанхайская биржа выясняет причины аномального движения некоторых межбиржевых индексов

"В настоящее время Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index выясняет причины произошедшего", - говорится в кратком сообщении биржи.
ТАСС 00:00
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
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Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
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Общество

Врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС вчера в 02:58
679
Общество

В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян

Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.
РИА Новости вчера в 22:07
26
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Кино

Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru вчера в 10:42
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
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Здоровье

Перечислены ограничения пропускного режима в Саратовской области

С понедельника, 20 апреля, на территории Саратовской области официально вводится пропускная система.
Репортер64 18 апреля в 02:28
Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

StarHit.ru вчера в 14:02
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поздравили всех с Пасхой

OAnews вчера в 13:00
Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18 апреля в 18:49
694
Общество

Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск с помощью СМС

В Подмосковье цифровой пропуск для поездок на транспорте можно получить с помощью СМС-сервиса, отправив сообщение по короткому номеру 0250, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
РИАМО вчера в 07:47
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Культура

Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»

Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
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Общество

В части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:33
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
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Общество

Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
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Наука

Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого

Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.
N+1 17 апреля в 12:22
Футбол

РПЛ назвала примерные сроки возобновления чемпионата России

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предварительно планирует возобновление чемпионата России в любую из недель с середины июня по середину июля, сообщается на сайте лиги.
Rambler News Service вчера в 11:28
18
Здоровье

Бессимптомных инфицированных назвали «вакциной от коронавируса»

По мнению Ершова, почти половина зараженных коронавирусом не знает о наличии инфекции и передает вирус дальше.
Слово и Дело вчера в 06:52
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Футбол

Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
Чемпионат вчера в 23:04
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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