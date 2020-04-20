Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruАСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания. Подобные меры помогут стабилизировать экономическую ситуацию в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС19 апреля в 18:52

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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС19 апреля в 18:52
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